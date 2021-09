Zenha e Morais nos prémios da ECA

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente, e Tomaz Morais, diretor do futebol de formação, vão representar o Sporting hoje em Genebra, na Suíça, na cerimónia de atribuição dos prémios da Associação Europeia de Clubes (ECA). O projeto desenvolvido a partir do Modelo Centrado no Jogador deverá ser distinguido. Os leões estão nomeados a par de Valencia, Ludogorets e Aberdeen.