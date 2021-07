«Zero ídolos»: Torcida Verde reage ao ingresso de João Mário no Benfica

A Torcida Verde reagiu ao ingresso de João Mário no Benfica com uma longa publicação nas redes sociais. A claque do Sporting pediu aos adeptos para apoiarem exclusivamente o clube e não idolatrarem nenhum jogador, fazendo referência à tarja 'Zero Ídolos', e lembrou outros casos de jogadores, como Paulo Futre ou Simão Sabrosa, que trocaram os leões pelo rival da Segunda Circular.





"ZERO IDOLOS, hoje e sempre!A Torcida Verde desde há muito tomou posição no que diz respeito ao relacionamento com os futebolistas profissionais. A transformação do futebol num negócio, no qual os futebolistas são 'activos' sempre no mercado, modificou a relação entre os adeptos e os futebolistas.Nos anos 80, década da fundação da Torcida Verde, a mudança para um rival, de um futebolista com 'raízes' no nosso clube era episódica, provocando consternação e revolta na nação verde e branca. Nesse sentido as saídas de Inácio e Futre para o rival do norte colocaram os adeptos em grande alvoroço.Nos anos 90, os episódios foram-se sucedendo, assim como as crescentes desilusões. Na Torcida Verde sentimos que viviamos um novo paradigma no qual o relacionamento com os futebolistas teria de se situar no estrito campo do respeito com profissionais 'de passagem' pelo nosso grande SCP. A idolatria era coisa do passado, cujos derradeiros intérpretes talvez tenham sido atletas como os capitães Carlos Xavier, Marco Aurélio e Oceano Cruz.Ainda no antigo EJA [Estádio José Alvalade], intervimos no tema tabu dos futebolistas, deixando alertas que o tempo viria a validar. No novo EJA, a apresentação da faixa "ZERO ÍDOLOS" marcou a afirmação de um posicionamento, assumidamente contra corrente. O facto de não promovermos os futebolistas à condição de 'ídolos' jamais significou qualquer antagonismo ou hostilidade. Ao contrário, a Torcida Verde, em algum momento participou em ações formais ou informais hostis contra quaisquer profissionais do SCP.Será pedir-nos o impossível que participemos no circo idólatra que, fatalmente alimenta agentes de futebol, comissionistas... e sobretudo provoca incomensuráveis desilusões nos adeptos. Algo desnecessário, considerando o exorbitante número de futebolistas e outros atletas que trocam o SCP por melhores condições monetárias.O caso mais recente envolve João Mário. Que seja um episódio que definitivamente, concorra para que os VERDADEIROS adeptos do grande SCP dispendam as suas energias no exclusivo apoio ao clube. E basta!João Mário é um...profissional de futebol. Mudou para uma entidade patronal que lhe propiciará, faustas condições materiais. Quem pode "exigir" a um adepto do SCP, a idólatra a um atleta, o qual estará "fatalmente de passagem" pelo nosso clube???Zero ídolos! Pelo Sporting e por mais ninguém!".