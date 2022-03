há 36 min 08:32

Urnas abrem às 9 horas

Bom dia! Os sócios do Sporting escolhem hoje o presidente do Sporting, numa eleição a que concorrem o atual líder, Frederico Varandas, à procura do segundo mandato, Nuno Sousa e Ricardo Oliveira. As eleições, marcadas para a primeira data disponível, vão decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 9 e as 20 horas, meia hora antes do Sporting-Arouca começar, já depois de os sócios de fora da Área Metropolitana de Lisboa terem tido oportunidade de votar por correspondência. Siga tudo o que se passa ao longo do dia em Alvalade aqui, no seu Record!