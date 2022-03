«Ainda não estou em mim»: a reação de Tiago Almeida à estreia em convocatórias da Seleção

O dia de Tiago Almeida começou com uma excelente notícia. O lateral-direito do Tondela, de 20 anos, foi chamado por Rui Jorge para a Seleção sub-21 esta terça-feira. É a primeira vez que o jogador é chamado para integrar os trabalhos da Seleção, pois nunca tinha acontecido no passado nos escalões inferiores."Sinceramente ainda não estou em mim. Estou muito feliz, é o sonho de qualquer jogador ser chamado à sua Seleção, representar o seu País e eu não sou diferente. Vou com toda a vontade de ajudar e de justificar esta convocatória", afirmou o jogador, aos canais do Tondela.Tiago Almeida junta-se à equipa de trabalha no Algarve, preparando os jogos com Islândia (25 de março) e Grécia (29), e irá encontrar lá os seus colegas do Tondela Eduardo Quaresma e Tiago Dantas, estes bem mais habituados a estas lides da equipa das quinas.O lateral fez a maior parte da sua formação no Anadia, concluindo-a já no Tondela, nos sub-19, em 2019/20, mas já nessa mesma época fez a estreia na equipa principal. Desde 2020/21 é peça habitual na equipa beirã, alternando a titularidade no lado direito da defesa com Bebeto.