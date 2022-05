Alcobia assina contrato profissional com o Tondela

O Tondela anunciou esta sexta-feira ter assinado um contrato profissional com Rafael Alcobia, jovem de 18 anos da formação do clube beirão, que fica agora com um vínculo válido com o clube até 2024.Há duas temporadas nos auriverdes, o central é mais uma aposta do clube na prata da casa e, aos meios do clube, agradeceu a oportunidade concedida. "Estou muito grato ao Tondela, pelos dois anos nos juniores e pela oportunidade que me deram de seguir no clube agora na equipa principal. Vivi muito, nestes dois anos, a mística do Tondela tanto como jogador e como adepto. O Tondela é um clube muito bom e estou muito feliz por continuar aqui", afirmou o defesa-central.Olhando para o futuro, Alcobia garante a vontade em ser mais ajudar para ajudar no regresso do Tondela ao principal escalão do futebol português. "No dia da 'sentença', ou seja, em que descemos de divisão, tive ainda mais a certeza que era aqui que queria estar para ajudar o Tondela a voltar onde deve estar, que é a primeira divisão", frisou.Descrevendo-se como "um central alto, com bom jogo aéreo e que gosta de jogar e de ter a bola nos pés", Alcobia vai integrar os trabalhos da equipa principal para a época 2022/23, que arrancam no final de junho.