Amar Zildzovic: «Quando vi o sorteio, ri-me imenso»

O podcast auriverde, podcast oficial do Tondela, esteve à conversa com Amar Zildzovic, médio sérvio que atuou pelo beirões em 2014/15, quando a equipa foi campeã da Segunda Liga e conseguiu subir pela primeira vez à Liga Bwin. O jogador, agora com 31 anos, atua pelo Eintracht Stadtallendorf, emblema semi-profissional, e recordou a passagem pelos auriverdes.





"A melhor recordação foi sem dúvida o dia da subida. Foi um grande dia nas nossas vidas, tanto para os jogadores, equipa técnica e adeptos. Todos aqueles que gostam do Tondela. Foi um feito muito grande, uma equipa de uma cidade tão pequena subir à Primeira Liga", revelou o atleta nascido na antiga Jugoslávia, que abandonou logo de seguida os tondelenses para representar o Camacha, clube que já tinha representado por duas temporadas.Sobre a experiência na Alemanha, Zildzovic diz que o facto do clube ser semi-profissional lhe permitiu "seguir outros projetos", sendo que também conheceu a sua mulher e casou, em 2019, no país germânico.Em relação aos antigos colegas de equipa, o médio diz que "mantêm contacto", sendo que concebeu uma "bela amizade" com João Pica, também ele antigo jogador do Tondela, agora a representar o Ac. Viseu.Já sobre a eliminatória que opôs a equipa insular diante dos auriverdes, Amar Zildzovic sente-se dividido sobre quem apoiar: "É complicado para mim, passei três temporadas na Camacha, e depois tive a minha primeira subida no Tondela. São duas equipas que têm um lugar especial no meu coração. Quando vi o sorteio, ri-me imenso. Espero um bom jogo, e vai ser muito bom para a Camacha, porque é a primeira vez que recebem uma equipa da primeira divisão desde que estive em Portugal, se bem me recordo".Por fim, o antigo jogador beirão enviou uma mensagem de carinho aos adeptos: "Gostava de mandar um abraço a todos os adeptos do Tondela. Fui sempre muito bem tratado, portanto quero agradecer, e espero que num futuro breve possa visitar a cidade e a população de Tondela outra vez".