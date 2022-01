Atlético de San Luis anuncia chegada de Jhon Murillo

Jhon Murillo já foi anunciado como reforço do Atlético de San Luis, do México, sendo que o clube informa que nos próximos dias o jogador irá juntar-se aos trabalhos e será apresentado em conferência de imprensa na próxima semana."Estou muito feliz por juntar-me a esta linda família", afirmou o internacional venezuelano, nas primeiras palavras enquanto jogador do clube mexicano.O jogador despediu-se este domingo do Tondela , onde realizou um total de 172 partidas oficiais nas últimas cinco épocas e meia.