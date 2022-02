Ausentes abrem porta a estreias

Pako Ayestarán não vai poder contar com três habituais titulares para a receção ao Benfica, já que Rafael Barbosa, Sagnan e Pedro Augusto viram o 5º amarelo e vão cumprir castigo. Apesar do regresso de João Pedro, as ausências poderão permitir as estreias dos reforços oficializados em cima do fecho do mercado, embora a sua presença no onze seja pouco provável. Entretanto, Dadashov, com um estiramento do ligamento colateral interno do joelho direito, vai ser baixa para os próximos jogos.