Autógrafos, fotografias e uma 'peladinha': Tondela organiza dia aberto aos adeptos

Este sábado é dia de Tondela se unir em torno do clube da cidade no dia aberto aos adeptos que o emblema beirão está a realizar. O evento vai decorrer no Parque Urbano e tem início às 15h30.





Presentes vão estar todas as modalidades do Tondela, incluindo a equipa principal de futebol, que irá distribuir autógrafos pelos fãs e jogar com os adeptos mais novos, tudo a partir das 17 horas.Mas as novidades não ficam por aqui, uma vez que está também prevista a apresentação pública da equipa de basquetebol, a nova modalidade do clube