Ayestarán e o episódio com Barbosa: «É uma falta de respeito, até para os companheiros»

Rafael Barbosa ficou insatisfeito por não ter sido lançado no jogo deste domingo do Tondela frente ao Marítimo e recolheu mais cedo aos balneários sem qualquer indicação. No final da partida, Pako Ayestarán apontou o dedo ao jogador dos beirões, considerando que a sua atitude foi uma "falta de respeito, até para os companheiros"."Temos de lidar com isto com normalidade. Os jogadores sabem os direito e deveres de um profissional. O mais importante é a equipa. A situação não foi agradável, é uma falta de respeito, até para os companheiros. Tomaremos medidas", concluiu, em declarações no final do encontro de hoje, que terminou com um triunfo do Tondela