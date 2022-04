Babacar Niasse indispensável na Taça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Babacar Niasse, de 25 anos, é indispensável na Taça de Portugal e volta a colocar-se entre os postes, frente ao Mafra, para carimbar a presença no Jamor. Se tudo correr dentro da normalidade, será igualmente o senegalês, mas internacional pela Mauritânia, a alinhar nessa partida histórica para o Tondela face à vantagem clara adquirida na primeira mão.

No campeonato, a primazia cabe a Pedro Trigueira, que manteve esse estatuto mesmo após a troca de Pako Ayestarán por Nuno Campos no banco. No entanto, quando chega a prova rainha, o caso muda de figura. Babacar Niasse, que se encontra a cumprir o Ramadão sem que isso o impeça de ir a jogo, disputou todos os minutos da competição frente a Camacha, Leixões, Estoril, Rio Ave e Mafra.

O central Manu Hernando e o médio Undabarrena atingiram o limite de amarelos na Liga mas devem manter-se no onze da Taça.