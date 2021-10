Bilheteira online já é realidade em Tondela

Os adeptos do Tondela tem agora à sua disposição a possibilidade de adquirirem bilhetes para os jogos em casa com um 'clique'. A bilheteira online é uma realidade nos beirões desde segunda-feira, isto em vésperas de o clube receber o FC Porto.





Para Nicola Ventra, CEO da SAD do CD Tondela, esta solução, desenvolvida em parceria com a 2 TICKET, é uma "inovação" que ajudará o clube a ser "cada vez mais competitivo, dentro e fora do campo". Para além de possibilitar a aquisição de bilhetes online, num processo conjugado com a venda em loja, este software permite que seja feita a gestão de quotas, a aquisição de bilhetes de época e lugares cativos; o controlo de acessos nos torniquetes e dispositivos móveis, tanto de bilhetes, como de cartões e a criação de mapas de lugares, preparados para situações pandémicas e adaptáveis também às obrigações impostas pelo Cartão do Adepto.No plano desportivo, o Tondela segue neste momento no 10º lugar da tabela classificativa, com dez pontos conquistados.