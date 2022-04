Bilhetes à venda para o Tondela-Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já estão à venda os bilhetes para o Tondela-Sporting, que se realiza no dia 9 (deste sábado a oito dias), mas numa primeira fase o processo destina-se apenas aos sócios do clube tondelense. Só na próxima terça-feira, dia 5, a venda será alargada ao público em geral e, aí, cada adepto pode comprar até cinco bilhetes, sendo que cada ingresso custará 20 ou 30 euros. Sócios com lugar anual e lugares cativos não pagam.Bancada Central Norte/Sul (Sócios Tondela) – 15€Bancada Central Norte (Público) – 30€Bancada Central Sul (Público) – 30€Bancada Nascente (Público) – 20€