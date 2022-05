Bilhetes para o Jamor: Tondela vende apenas aos sócios na primeira semana

Tal como o FC Porto , o Tondela vai colocar os bilhetes para a final da Taça de Portugal à venda a partir das 10 horas da próxima terça-feira, dia 10. Mas os beirões já definiram os critérios de venda dos ingressos, que será exclusiva aos sócios do clube na primeira semana, entre 10 e 16 de maio, e decorrerá juntos às portas 5 e 6 do Estádio João Cardoso."Os bilhetes vão ter os preços de 15€ (categoria 3) e 30€ (categoria 1), sendo que cada sócio terá poderá adquirir até cinco (5) bilhetes. A apresentação do cartão de sócio é obrigatória que terá de ter a quota de abril em dia. Mais informamos que os bilhetes de sócios são nominais e para a ZCEAP, sendo obrigatória apresentação dos nomes completos dos acompanhantes caso compre mais que um bilhete", informam os beirões. O Tondela permite a venda de bilhetes a sócios com mais de 3 anos de idade, com o necessário termo de responsabilidade assinado para as crianças entre os 3 e 6 anos."A partir de 17 de maio, inclusive, a venda estará aberta ao público em geral, sendo que cada adepto poderá comprar no máximo dois (2) bilhetes. Informamos igualmente que irão estar disponíveis autocarros, no dia do jogo, para fazer o transporte de Tondela para o Jamor. A viagem tem um custo de 15€ e estará disponível, por questões logísticas e organizativas, somente para quem compre bilhete de categoria 3. Será proibida a utilização de adereços alusivos ao adversário", aponta ainda a nota divulgada pelos auriverdes.A bilheteira funcionará entre as 10 horas e as 12h30 e entre as 14h30 e as 19 horas de 2.ª a 6.ª feira, encerrando ao fim-de-semana de 14 e 15 de maio. A final da Taça, no Jamor, está marcada para 22 de maio, às 17h15, contra o FC Porto.