Boselli deixou água na boca

Boselli foi uma das novidades no onze do Tondela na receção ao Estoril. O internacional sub-20 pelo Uruguai jogou numa das alas do ataque e surpreendeu pelo grande golo marcado aos canarinhos, reduzindo a desvantagem para 1-2.





Estreia de sonho para Boselli: uruguaio marca golaço no primeiro jogo pelo Tondela Estreia de sonho para Boselli: uruguaio marca golaço no primeiro jogo pelo Tondela

A sua prestação coroada com esse golo deve permitir a sua continuidade no onze frente ao Sp. Braga.