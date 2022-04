Boselli e a final da Taça de Portugal: «FC Porto ou Sporting? Vamos com esperança de ganhar»

Juan Manuel Boselli marcou o golo do Tondela em Mafra, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal (1-1), o seu oitavo tento da temporada. Os beirões vão pela primeira vez disputar a final da prova rainha, contra o FC Porto ou Sporting."São dois grandes que estão habituados a jogar a Liga dos Campeões. Vai ser dificílimo, mas vamos com tudo e com a esperança de ganhar a Taça", disse o atacante, de 22 anos, em entrevista à Rádio Sport 890, do Uruguai.Admite que, para primeira época no futebol português, está "muito contente" com a forma como tudo está a desenrolar-se. "Tem sido algo inesperado, são oito golos e pela primeira vez o clube está na final da Taça de Portugal", apontou, mas lembrando que há um objetivo maior. "Se cumprirmos o objetivo de ficar na 1.ª Liga, esta pode ser a melhor das sete temporadas desde a subida de divisão, porque estaríamos a juntar a permanência à final da Taça", explicou.E Boselli, que já jogou no ataque descaído sobre a direita, sobre a esquerda, como segundo avançado e até como '9', orgulha-se de ser o melhor marcador da equipa, com 8 golos na época. "Não sou o que tem mais minutos, mas sou o que tem mais golos na equipa. Aqui destacam que não me afeta o facto de ser titular ou suplente, mas que sempre tento dar o melhor seja a jogar desde o início ou começando no banco. Estou contente por cumprir esse papel e que os outros o vejam como algo positivo", comentou.Boselli tem impressionado também pela sua estampa física e explicou que tem feito um trabalho específico nos últimos anos. "Há 4 ou 5 anos que trabalho com um nutricionista e um personal trainer à parte para trabalhar o meu físico e estar ao meu melhor nível. Quando vim para Espanha, procurei um dos melhores e sinto-me muito melhor e com uma mudança incrível", contou.O jogador tem ainda mais um ano de contrato com o Tondela. "Oxalá que nos possamos salvar e continuar a jogar na 1.ª Liga, mas pensamos sempre em melhorar. Devemos estar focados no presente e eu tento manter-me focado no dia a dia", anotou.