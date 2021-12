Boselli e a passagem aos 'quartos' da Taça: «Equipa demonstrou que está aí para grandes feitos»

Autor de um dos golos que ajudaram o Tondela a conseguir uma história passagem aos quartos de final da Taça de Portugal, Juan Manuel Boselli destacou a crença que tem no grupo de trabalho e apontou-o ao sucesso."Estou feliz por termos passado aos quartos de final da Taça de Portugal e muito feliz pela entrega e pela atitude da equipa que demonstrou que está aí para grandes feitos e que às vezes merecemos mais do que aquilo que temos conseguido", referiu o atacante uruguaio aos canais do clubes, antes de salientar a vontade de transportar esse sucesso na prova rainha do futebol português para o campeonato: "Temos de demonstrar, jogo a jogo, o trabalho que estamos a fazer. Confio e acredito muito na equipa pela forma como treina e trabalha no dia-a-dia. Estou tranquilo e sei que os resultados na Liga vão começar a aparecer".Segundo melhor marcador do Tondela na temporada, Boselli garantiu estar satisfeito por poder ajudar a equipa com golos e elegeu o tiro de fora da área na receção ao Estoril como o seu favorito: "O golo mais bonito para mim foi o primeiro, na minha estreia com a camisola do Tondela e na Liga Portuguesa".O Tondela recebe esta terça-feira o Gil Vicente, pelas 17 horas, em jogo da 16ª jornada da Liga Bwin.