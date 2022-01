Boselli e o bis frente ao Santa Clara: «Queria ajudar, mas não imaginei que fosse assim...»

Juan Manuel Boselli foi uma das figuras do Tondela no encontro com o Santa Clara (2-2), em virtude de ter saltado do banco para assinar os dois golos que permitiram à equipa beirã anular a desvantagem de dois golos e somar um ponto."Tu acreditas sempre que podes ajudar a equipa quando entras num momento em que a equipa está a perder, mas não imaginei que fosse ser assim, apesar da vontade que tinha de ajudar", começou por dizer o extremo, em declarações aos meios do Tondela."Estou muito feliz pela equipa e por poder ajudar. Creio que atravesso um bom momento em termos da relação minutos/golos", acrescentou. O uruguaio, de 22 anos, tem seis golos marcados esta época, em 546 minutos disputados, o mesmo é dizer que marca um golo a cada 91 minutos."Nós temos de continuar a trabalhar e competir como temos feito. A competição interna existe e mostra que todos estamos prontos para desempenhar um papel", apontou ainda, num perspetiva coletiva. O Tondela é o 12.º classificado da Liga Bwin, com 17 pontos, e recebe o Vizela este sábado.