Boselli elogia o amigo Darwin Núñez: «Ele é um animal!»

Juan Manuel Boselli tem oito golos apontados esta época com a camisola do Tondela, registo bem distante dos... 33 de Darwin Núñez, avançado do Benfica. São os dois uruguaios e têm 22 anos e o avançado do Tondela falou da amizade entre ambos e destacou os números do benfiquista."Sou amigo dele e falamos bastante, pelo Whatsapp e assim. Estou sempre a dizer-lhe que é um animal! O que está a conseguir é impressionante. É incrível como evoluiu", afirmou Boselli, em entrevista à Rádio Sport 890, do Uruguai."Aqui em Portugal, o Darwin está muito bem cotado e deixa muito bem visto o Uruguai e os jogadores uruguaios. O que está a fazer este ano é brutal", acrescentou Boselli, que em breve conta cruzar-se com outro compatriota, o boavisteiro Abascal, e trocar de camisola.