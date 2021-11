Boselli espreita regresso ao onze do Tondela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dos últimos reforços do Tondela para a nova época, Juan Manuel Boselli já deixou boas indicações, apesar de uma utilização intermitente por parte de Pako Ayestarán, tendo feito dois golos nos cinco jogos em que foi utilizado, tendo sido titular apenas duas vezes. Um desses encontros foi precisamente na Taça de Portugal, frente à Camacha, na 3ª eliminatória. Nesse sentido, o sub-20 uruguaio é uma aposta provável para o duelo com o Leixões, em que o técnico espanhol deverá promover mudanças no onze.