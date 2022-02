Central Marcelo Alves anunciado

O Tondela oficializou a chegada do central Marcelo Alves mesmo em cima do fecho do mercado de inverno. Trata-se de um jogador brasileiro, de 23 anos, que vai representar os beirões a título de empréstimo do Madureira, na certeza que esta cedência é válida até junho de 2023."Estou muito feliz por ser jogador do Tondela. Venho com muita ilusão de ajudar a equipa a ser cada vez mais forte", afirmou o defesa à comunicação tondelense.