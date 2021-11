Champions não muda ideia de Manu Hernando

Sem poder contar com Eduardo Quaresma para o jogo em Alvalade, uma vez que o jovem central de 19 anos está emprestado pelos leões ao Tondela, Pako Ayestarán já tem bem ensaiada a dupla de centrais: Sagnan e Manu Hernando.

U ma dupla que, de resto, já esteve em perfeita sintonia no último triunfo na Liga Bwin, frente ao Marítimo, por 4-2, sendo que no jogo com o Leixões, na Taça de Portugal, a opção no eixo foi para Ricardo Alves e Eduardo Quaresma. Manu Hernando, aliás, foi o escolhido para fazer a antevisão do jogo com os leões, com o central espanhol, de 23 anos, a antever “uma partida muito difícil”.

“O Sporting é um dos jogos sempre mais complicados da época. Vamos defrontar o atual campeão de Portugal e que acaba de se qualificar para a próxima fase da Champions”, reforçou Manu Hernando, reconhecendo que o Sporting do momento “é uma equipa que está com muita confiança”, mas prometendo um Tondela determinado com conseguir os seus objetivos: “Não vamos de deixar de jogar para ganhar e fazer o melhor jogo possível.”

“Temos de encarar este como mais um jogo. Já demonstramos a nossa qualidade e podemos ganhar a qualquer adversário”, avisou ainda o defesa espanhol, esperando contar “com o apoio dos adeptos”.

“Os jogos da Taça são muito importantes para a equipa manter o seu ritmo de jogo, até porque dá oportunidade a jogadores que não têm muitos minutos na Liga”, disse ainda, recordando o jogo com o Leixões. Frente ao Estoril será certamente diferente...



Peso de formação no Real



Manu Hernando chegou a Tondela ainda a recuperar de uma lesão num joelho, mas com o peso positivo de uma formação no Real Madrid e que teve dois empréstimos sucessivos ao Racing Santander e ao Ponferradina antes dos beirões.



O defesa-central demorou a conseguir impor-se nas opções de Pako Ayestarán e só teve direito à sua estreia no jogo da 5ª jornada, com o Estoril, entrando logo aos 13 minutos para o lugar de Jota Gonçalves, que sofreu grave lesão num joelho.



"Quando se tem uma lesão de grande duração é sempre complicado, mas o mais importante é que já estou com a equipa neste momento", disse o espanhol, lembrando a fase inicial da aventura em Portugal. "Estou muito contente por poder ajudar a equipa dentro do terreno de jogo e sinto-me com grande força para seguir em frente", registou ainda Manu Hernando, ele que leva um total de oito jogos, quatro como titular, e até já marcou um golo frente ao Camacha, em jogo da Taça.