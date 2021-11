Covid-19 afasta Ayestarán e outros três jogadores do Tondela

O dia em Tondela arrancou com a notícia de que Pako Ayestarán iria falhar o jogo com o Sporting por estar infetado com Covid-19 e terminou com o anúncio de que Salvador Agra, Manu Hernando e Babacar Niasse seriam baixas pelo mesmo motivo. A ausência do treinador vai obrigar a equipa técnica a fazer adaptações, tal como explicou o adjunto Joshe Viela – à hora da conferência ainda não era conhecida a ausência dos três jogadores.





"O Pako está neste clube há dois anos e o plantel tem um conhecimento grande das suas ideias, mas é verdade que faltou nas últimas matrizes da nossa dinâmica semanal, onde aproveitamos para fazer as últimas sessões de treino", referiu o adjunto, antes de explicar como se irá processar a comunicação: "As novas ferramentas tecnológicas podem fazer com que esteja perto de nós, não fisicamente, mas na hora de dar os últimos toques de preparação".O Tondela vai defrontar um adversário que esteve em destaque pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Um feito destacado pelos beirões, que não veem, no entanto, vantagem no facto de o Sporting ter jogado a meio da semana. "Estas equipas estão habituadas a participar em mais do que uma competição. Têm grandes plantéis, grandes jogadores e uma capacidade psicológica para ultrapassar as adversidades e dar a resposta no jogo seguinte". Ainda assim, Joshe acredita num resultado positivo: "Será muito difícil, mas o Tondela também está num bom momento. Acreditamos nas nossas capacidades e esperamos ser uma equipa competitiva", sublinhou, considerando que o ponto mais forte do Sporting é "o jogo de transição e a grande capacidade de fazer jogo" . "Será difícil manter a nossa baliza a zero, mas temos de estar confiantes", concluiu.