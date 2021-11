Covid-19 faz mais uma baixa no Tondela: Ricardo Alves falha jogo com o Sporting

A Covid-19 fez mais uma baixa no plantel do Tondela a poucas horas do encontro com o Sporting. O defesa-central Ricardo Alves testou positivo, num novo controlo feito à equipa no dia de ontem, e já se encontra em isolamento.Segundo apurou, o defesa encontra-se assintomático, à semelhança dos outros jogadores que já tinham testado positivo: Babacar Niasse, Manu Hernando e Salvador Agra. Já o treinador Pako Ayestarán, que também já tinha testado positivo, está com tosse.Os restantes elementos testaram negativo no mesmo controlo e mais ninguém foi colocado em isolamento profilático.O jogo com Sporting, em Alvalade, está agendado para as 18 horas deste domingo.