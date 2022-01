Covid-19 provoca mais duas baixas no Tondela

No dia em que viu João Pedro, Rúben Fonseca e Sergio Villacampa, preparador físico, voltarem ao ativo, o Tondela foi uma vez mais visado pela Covid-19, com mais dois casos positivos.Desta feita, foram Iker Undabarrena e Philip Tear a acusarem uma infeção pelo novo coronavírus.Assim sendo, os dois ficaram de fora do próximo compromisso, diante do Vizela. Para esse jogo, Khacef e Rafael Barbosa são dúvidas, em virtude de terem testado positivo à Covid-19 no passado sábado.