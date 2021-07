Covid-19 trava regresso de Murillo

Más notícias para a Venezuela e para Jhon Murillo. O extremo testou positivo à Covid-19 e, por essa razão, ficou de fora do jogo de ontem, diante da Colômbia. Uma baixa importante de última hora para José Peseiro, técnico que ficará também privado do jogador nos próximos dois embates: frente ao Equador, depois de amanhã, e diante do Peru, no dia 27.

Depois de um período complicado, causado por um problema no pé direito, sofrido em Famalicão, Murillo tinha boas perspetivas de voltar à competição, apontando, de acordo com a imprensa venezuelana, inclusive ao onze de José Pereiro.

No entanto, os testes realizados antes do duelo com a Colômbia provocaram novo revés e o extremo vai voltar a parar, adiando uma vez mais o retorno aos relvados.