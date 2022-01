Dadashov ambicioso: «Final é o nosso sonho»

Renat Dadashov saltou do banco de suplentes para, literalmente, sentenciar o apuramento do Tondela, mas o avançado do Azerbaijão foi perentório a destacar o mérito do colectivo.

"É verdade que marquei na primeira vez que toquei na bola, mas assim é o futebol. Estou verdadeiramente feliz, mas eu só marquei o golo e nós somos uma verdadeira família", salientou o avançado, garantindo determinação para alcançar o Jamor: "Chegar à final tem de ser o nosso sonho".

Por outro lado, o médio Simone Muratore recorreu às redes sociais para confidenciar, sem entrar em detalhes, os "problemas de saúde", que o têm impedido de competir desde outubro. Circunstância que levou Pako Ayestarán a assumir que "o caso de Muratore é complicado e o seu regresso ainda está longe".