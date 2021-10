Dadashov convocado pelo Azerbaijão

Renat Dadashov, avançado de 22 anos emprestado ao Tondela pelo Wolverhampton, vai voltar a representar a seleção do Azerbaijão nos dois jogos marcados para esta pausa internacional, a contar para a Qualificação do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar.





Os azeris estão inseridos no grupo de Portugal e vão enfrentar a República da Irlanda em casa, viajando a seguir para Belgrando, para jogar diante da Sérvia.Depois de marcar dois golos nos dois últimos jogos dos auriverdes, Dadashov continua a ser um nome regular nas convocatórias do seleccionador Giovanni De Biasi.