Daniel dos Anjos confiante para o P. Ferreira: «Só podemos pensar em ganhar»

Na antecâmara da receção ao P. Ferreira, Daniel dos Anjos foi o jogador escolhido pelo Tondela para fazer a antevisão a um encontro em que os beirões vão procurar regressar às vitórias, objetivo inquestionável para o avançado."Sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos a equipa que vamos defrontar, mas diante dos nossos adeptos temos de fazer por merecer a vitória. O objetivo é ganhar e não podemos pensar noutro resultado. Vamos dar o nosso melhor para sair com a vitória e comemorar no final", afirmou o brasileiro, ao canais de comunicação do clube, depois de ter recordado o jogo atípico do último fim de semana, em Guimarães."Foi um jogo diferente pela semana que tivemos, só tivemos dois treinos, mas isso não é desculpa. Começámos bem, a surpreender, depois claro que faltaram alguns pormenores. Agora tivemos uma semana completa para corrigir isso e o próximo jogo vai ser diferente. A equipa está focada para fazer um bom trabalho", realçou o avançado, que não marca desde a estreia pelo clube, em agosto, e que, apesar de não gostar, garante já se ter habituado a jogar com a máscara protetora, após a fratura sofrida na face.O Tondela recebe o P. Ferreira no sábado, pelas 15h30, em jogo da 15ª jornada da Liga Bwin.