Daniel dos Anjos: «Passei por um momento difícil mas preparou-me para isto»

Daniel dos Anjos esteve em destaque na vitória do Tondela sobre o Santa Clara, por 3-0, ao bisar na partida da 1.ª jornada da Liga Bwin. No final do encontro, em declarações à Sport TV, o avançado, de 25 anos, mostrou-se feliz pelos golos na partida que marcou a sua estreia na Liga Bwin.





"Já tinha o objetivo de começar com o pé direito. É fruto do nosso trabalho. Os golos dedico a toda equipa, é o meu trabalho. Não foi diferente hoje. Estou feliz", começou por dizer o brasileiro, que chegou esta temporada a Tondela proveniente do Benfica."A minha estreia na Liga vai ficar marcada por dois golos. Passei por um momento difícil, mas preparou-me para isto. Estava preparado e mostrei isso", destacou o dianteiro que, recorde-se, superou uma miocardite aguda na sequência da infeção de Covid-19 e esteve afastado dos relvados durante 178 dias.