Daniel dos Anjos volta a sorrir 135 dias depois

O triunfo do Tondela frente ao Estoril marcou não só uma histórica passagem dos beirões aos quartos de final da Taça de Portugal, mas também o regresso de Daniel dos Anjos aos golos, 135 dias depois.O avançado, de 25 anos, arrancou a época a todo a gás, tendo apontado um bis na primeira jornada do campeonato frente ao Santa Clara. Depois disso, sofreu uma lesão no osso zigomático, teve de ser operado, esteve de forma durante mais de um mês e, de forma natural, perdeu algum espaço nas escolhas de Pako Ayestáran. Frente ao Estoril, Daniel dos Anjos voltou à titularidade e retribuiu a confiança com um golo no triunfo por 3-1.Chegado a Tondela no início da época, o brasileiro tem contrato até 2024.