Daniel Ramos quer levar João Pedro para o Al-Faisaly

O médio João Pedro, do Tondela, é alvo do treinador Daniel Ramos para reforçar o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, já neste mercado de janeiro, apurouA transferência, a realizar-se no imediato, conforme é desejo do treinador português, ainda implicaria um compensação financeira para o clube beirão, uma vez que o jogador só termina contrato no final da temporada.Com 18 jogos realizados na atual campanha, João Pedro é o melhor marcador do Tondela, com 6 golos marcados. O médio formado no V. Guimarães já tem experiência no estrangeiro, depois de ter representado os LA Galaxy, nos Estados Unidos da América, e o Apollon Smyrnis, na Grécia. Agora, aos 28 anos, tem a oportunidade de conhecer uma nova liga.