Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dupla Sagnan e Iker Undabarrena não preocupa Pako Ayestarán Os dois jogadores saíram de forma prematura no jogo com o Sp. Braga, mas estão aptos para o duelo com o Famalicão