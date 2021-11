Eduardo Quaresma de fora no regresso a Alvalade

O próximo compromisso do Tondela para a Liga está agendado para o próximo domingo, com os beirões a deslocarem-se à capital para defrontar o Sporting. E, desde logo, o técnico espanhol Pako Ayestarán já sabe que estará privado da utilização de Eduardo Quaresma, devido ao mesmo se encontrar emprestado pelo clube leonino. Ao serviço do Tondela, o internacional sub-21 soma 728 minutos em todas as competições, sendo titular em seis jogos.A escolha para fazer dupla com Sagnan no eixo defensivo do Tondela deverá recair em Manu Hernando. Recorde-se que o espanhol foi titular na última partida dos beirões para a liga, na vitória frente ao Marítimo, sendo que já participou em sete jogos esta temporada.