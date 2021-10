Eduardo Quaresma reconfortado

Eduardo Quaresma não teve uma noite feliz, fosse a nível individual ou coletivo, mas após o apito final da partida recebeu algum conforto, sobretudo por parte de adversários. Foi, por exemplo, com o capitão do FC Porto, Pepe, que trocou de camisola, mas também levou ‘aquele abraço’ de Sérgio Conceição, pai de Francisco com quem Quaresma partilhou balneário na formação do Sporting.





Como se isso não bastasse, o jovem central do Tondela ainda teve a oportunidade de rever outros velhos conhecidos da Seleção Nacional de sub-21, como são os casos de João Mário, Fábio Vieira e Vitinha.