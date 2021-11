Eduardo Quaresma volta ao eixo da defesa do Tondela

Depois de ter ficado fora das opções para o jogo com o Sporting, por estar emprestado pelos leões, Eduardo Quarema tem via aberta para voltar ao centro da defesa do Tondela, diante do Moreirense.





Com Manu Hernando e Ricardo Alves a cumprir o período de isolamento devido aos testes positivos à Covid-19, Pedro Augusto foi adaptado e jogou ao lado de Sagnan contra o Sporting, situação que deve mudar na próxima jornada, com o regresso ao onze do jovem central.