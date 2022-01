Eficácia é aspeto a melhorar

Com quatro derrotas nos últimos quatro encontros para a Liga Bwin, o Tondela procura, com urgência, conquistar pontos. Apesar dos resultados negativos, o técnico Pako Ayestarán defende que o rendimento tem sido melhor do que a pontuação demonstra."Num balanço geral, perdemos mais jogos em que jogámos bem do que o contrário. Penso que tivemos bons rendimentos, mas não temos conseguido os pontos merecidos e os resultados não estiveram à altura do futebol que temos praticado", analisou o técnico espanhol, que considera que a equipa tem de ser mais eficaz: "A pesar de fazermos golos, penso que estamos a criar muitas situações e tem-nos faltado eficácia no último terço, tanto na concretização como na definição dos lances. O último terço tem sido um dos nossos calcanhares de Aquiles."