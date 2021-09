«Escrevo isto de lágrimas nos olhos»: a reação de Jota à grave lesão

Jota fez uma publicação nas redes sociais a dar conta do seu estado de espírito após ter sido confirmado o pior cenário, a rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O defesa-central do Tondela, confia que irá voltar "muito mais forte"





"Escrevo isto de lágrimas nos olhos, depois de receber a pior notícia possível… vou estar longe dos relvados durante vários meses! Nunca pensei usar a frase 'vou voltar mais forte' desta forma, mas a vida, por vezes coloca nos obstáculos enormes pela frente. Vou voltar muito mais forte", escreveu Jota Gonçalves.Ao longo da manhã desta quarta-feira, Jota foi recebendo mensagens de apoio de várias origens. "Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros", escreveu o próprio Tondela nas suas páginas oficiais. "Com a tua força de vontade vais superar isto irmão!! Sempre juntos", escreveu Fábio Silva, jogador do Wolverhampton."Podes crer que vais, nem eu nem ninguém que te conhece bem tem dúvidas disso, sempre contigo", apontou Tiago Dantas, colega de Jota no Tondela. "Força meu mano és um bicho vais voltar mais forte", escreveu Tiago Tomás, jogador do Sporting. Outros jogadores como Cláudio Ramos (FC Porto), Mario González (Sp. Braga) ou os colegas beirões João Pedro, Dadashov ou Ricardo Alves deixaram desejos de boa recuperação ao jovem central.