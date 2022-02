Ex-Benfica Matías Lacava assina pelo Tondela e Sessi D’Almeida está garantido

O Tondela oficializou a contratação de Matías Lacava, neste que é um regresso do jogador venezuelano a Portugal. Em 2018/19, o extremo alinhou nos juvenis do Benfica. Agora, chega aos beirões por empréstimo da Academia Puerto Cabello até ao fim da época."Estou feliz com este novo desafio na minha carreira. Pelo Tondela passou um grande companheiro meu, o Jhon Murillo, e quando falei com ele disse-me muito bem do clube. Venho para ajudar e evoluir", pode ler-se nos site do Tondela.Na última época, Lacava, que passou pela formação do Barcelona, esteve cedido aos brasileiros do Santos.Até ao fecho do mercado o Tondela oficializará ainda a contratação de Sessi D´Almeida, médio defensivo de 26 anos que nasceu em França e foi naturalizado pelo Benim e que não só já teve a possibilidade de experimentar o futebol inglês, como é proveniente da formação do PSG.