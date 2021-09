Flamengo confirma visita ao Tondela e 'vice' revela projeto para ter clube em Portugal

A possibilidade do Flamengo comprar a SAD do Tondela tem vindo a ser bastante falada nas últimas semanas. Uma notícia lançada no Brasil, que dava conta da compra da SAD do clube beirão por parte do emblema brasileiro num acordo a rondar os 14 milhões de euros, provocou uma grande agitação nos adeptos de ambos os clubes. Algo que ainda não se confirmou, mas a possibilidade é real, até porque o Flamengo já visitou o Tondela.





Os planos do Flamengo para ser sócio de um clube português, para a internacionalização da sua marca, foram apresentados na noite de quinta-feira pelo Conselho de Administração do clube. De acordo com o GloboEsporte, a ideia do Flamengo passaria por comprar uma parte das ações da SAD que são detidas em 80% pelo Hope Group, o mesmo detentor do Granada, Parma e de dois clubes chineses. O site brasileiro garante que a maioria dos conselheiros aprovou a ideia, mas que para se tornar oficial é necessária a assinatura de contratos com parceiros e investidores que viabilizem o projeto.Em entrevista ao canal do jornalista brasileiro Venê Casagrande, Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças do Flamengo, explicou os, cujo principal objetivo seria ganhar dinheiro e exposição, exportando atletas e conhecimento futebolístico.À semelhança do que acontece com o grupo Red Bull, que detém equipas como o RB Leipzig, o RB Salzburgo ou o RB Bragantino, também o Flamengo gostaria de ter uma equipa parceira no continente europeu, para que pudessem trocar jogadores e ambas alcançassem melhores resultados. "Havendo interesse, o Flamengo coloca atletas lá ou ao contrário. Seria ótimo. Ter uma vitrina para vender atletas no exterior é um grande potencial que nenhum outro clube tem. Além da marca, tem essa questão de o Flamengo poder expor atletas lá", explicou Rodrigo Tostes, revelando: "O Tondela foi um dos clubes que visitei. (...) Mas ainda é um projeto."A ideia seria fazer com que o Tondela alcançasse uma vaga nas competições europeias com o contributo de atletas do emblema brasileiro, aumentando a visibilidade dos jogadores e o lucro que se conseguiria através das suas vendas. "O projeto faz parte de um plano de 2013, quando fizemos um plano estratégico para os próximos 10 anos", explicou o dirigente."Vimos o mercado americano, como estamos a ver o mercado europeu. Chegámos a uma conclusão em relação ao mercado americano, o nível de incerteza em relação a Ligas... Estudámos muito e chegámos à conclusão que neste primeiro projeto, se for para a frente, não podemos errar. Estamos a estudar em Portugal. A questão da língua, da facilidade de mandar jogadores e outra série de coisas ", acrescentou Tostes.O 'GloboEsporte' afirmou ainda que poderia vir a existir algumas mudanças no seio do Tondela, caso o negócio fosse para a frente, como o passar a vestir também de vermelho e preto, cores características do mengão.