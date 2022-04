Gesto de Tiago Dantas frente ao Sporting "aguarda esclarecimento"

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta terça-feira através do mapa de castigos que o gesto de Tiago Dantas no momento do golo do Tondela frente ao Sporting, aos 71 minutos da partida, "aguarda esclarecimento" antes de ser tomada qualquer decisão por parte do organismo.

De acordo com uma foto que andou a circular nas redes sociais no final do jogo no João Cardoso, o médio dos tondelenses, que se encontra emprestado pelo Benfica até ao final da temporada, terá agarrado nos genitais no momento das celebrações, encarando a zona onde estavam presentes adeptos dos leões na bancada do estádio.

O golo do Tondela e o momento em que Tiago Dantas reage para a bancada com adepto do Sporting O golo do Tondela e o momento em que Tiago Dantas reage para a bancada com adepto do Sporting

Aliás, o mapa de castigos dá conta ainda de uma multa de 1.020 euros ao Sporting por comportamento incorreto dos adeptos leoninos "localizados nos setores 7 a 12 da Bancada Nascente", sendo descritas vários cânticos que foram proferidos por esse mesmo grupo. "Aos 71 minutos de jogo: Em cada lampião, há um cab***; aos 79 minutos de jogo: "Dantas, escuta, és um filho da p***; aos 80 minutos de jogo: "Benfica é me***, filhos da p***; aos 83 minutos de jogo: "SLB, SLB, filhos da p***, SLB" e ainda "aos 88 minutos de jogo: "Dantas, escuta, és um filho da p***", pode ler-se conforme surge descrito no relatório do Delegado da Liga para o jogo.