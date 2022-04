Gesto de Tiago Dantas frente ao Sporting vale 1 jogo de suspensão

O golo do Tondela e o momento em que Tiago Dantas reage para a bancada com adepto do Sporting O golo do Tondela e o momento em que Tiago Dantas reage para a bancada com adepto do Sporting

O gesto de Tiago Dantas no momento do golo do Tondela frente ao Sporting, aos 71 minutos da partida, resultou num jogo de suspensão.O médio dos tondelenses, que se encontra emprestado pelo Benfica até ao final da temporada, agarrou nos genitais no momento das celebrações, encarando a zona onde estavam presentes os adeptos dos leões na bancada do estádio.