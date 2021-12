Há mais dois jogadores do Tondela de regresso aos treinos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há mais dois jogadores do Tondela de regresso ao trabalho de campo, depois de terem recuperado da infeção de Covid-19 e concluído o período de isolamento. Babacar Niasse e Manu Hernando juntam-se, assim, a Salvador Agra e Eduardo Quaresma que já ontem trabalharam às ordens de Pako Ayestarán Entre os casos positivos detetados no plantel, restam recuperar Ricardo Alves e Pedro Trigueira para, posteriormente, voltarem aos treinos. Quanto ao restante grupo colocado em isolamento pelas autoridades de saúde, por força do elevado risco associado, o período termina amanhã, mas os jogadores só voltarão ao trabalho mediante teste negativo.