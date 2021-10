Há novos detalhes sobre o interesse do Flamengo na SAD do Tondela: dos milhões ao equipamento

A compra do Tondela por parte de um grupo de investidores encabeceado pelo Flamengo continua de vento em popa, com mais detalhes sobre a aquisição a serem revelados.





Segundo o site brasileiro O Tempo, os 50 milhões de euros disponibilizados para investir no clube auriverde serão divididos em duas partes. Uma quantia perto de 14 milhões de euros será para a total aquisição da SAD, enquanto 36 milhões de euros serão investidos no restante processo, de forma a garantir a viabilidade do negócio e do lucro.Mas o clube rubronegro , propriamente dito, não fará mais do que apenas dar parte da sua identidade (apesar de ser dono de 60% da sociedade de investidores). Como tal, a fonte brasileira também adiante que a ideia é o equipamento principal da equipa beirã deve continuar verde e amarelo, de forma a não destruturalizar a cultura do clube. No entanto, o equipamento alternativo terá sim as cores do clube carioca, o vermelho e o preto.Por fim, a aquisição e subsistência do emblema tondelense passa pelo empréstimo de jogadores e dinamização das camadas jovens."O plano do Flamengo é não gastar centavo algum para ter o controle da equipe, mas por outro lado oferece como ativos sua numerosa torcida e as categorias de base", revelou O Tempo, dando como exemplo do poderia da cantera carioca as vendas de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, ao Real Madrid e ao Milan, respetivamente.Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também prestou algumas declarações aos orgãos de comunicação social sobre uma possível compra do Tondela, mas mostrou-se céptico perante nada ainda consumado. "Estou desde os meus oito anos no Flamengo, já ouvi e vi de tudo. Não vou falar desse assunto. Primeiro porqueo presidente Landim nunca tocou nisso comigo e há ainda um outro ponto: se o Flamengo de facto for ao mercado e se quiser associar a outro clube - colocando dinheiro ou não porque não tem muito ativo que não é dinheiro - isso terá de passar nos Conselhos do Flamengo", revelou o dirigente.