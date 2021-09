Iker Undabarrena: «Famalicão será um jogo de vida ou morte»

O Tondela vem de cinco derrotas consecutivas e, por isso, segura a lanterna-vermelha da Liga Bwin. Os beirões assumem o momento infeliz que vivem, mas o médio Iker Undabarrena deixou bem vincada a confiança de que a equipa conseguirá dar a volta ao texto.





"É verdade que não estamos num bom momento de resultados, mas a equipa está a trabalhar bem, com confiança de que vai poder dar a volta a esta má dinâmica. É o momento de falar no campo, de fazer o que trabalhamos no dia a dia e não há melhor do que o fazer em casa com o nosso público", disse, em antevisão à receção ao Famalicão, este sábado à noite."O Famalicão está parecido connosco, num momento em que as coisas não lhes correm bem, como nós, então será um jogo equilibrado, será de vida ou morte. Vamos em busca dos três pontos", assegurou o médio basco, de 26 anos, um dos reforços desta temporada. Foi suplente utilizado nas primeiras três jornadas da Liga Bwin, mas desde então tem sido titular no elenco de Pako Ayestarán."Tenho vindo a ganhar ritmo, a adquirir melhores sensações no campo, conhecendo os colegas e o que quer o míster. Posso ajudar a equipa a dar a volta a esta fase e a conseguir o mais rápido possível esses três pontos. Os adeptos? É verdade que não lhes temos dado muitas alegrias, mas esperemos que seja no sábado", disse ainda Iker Undabarrena, em declarações aos canais oficiais do Tondela.