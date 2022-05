Iker Undabarrena: «Ganhar é o nosso único pensamento»

Sem hipóteses de garantir a permanência de forma direta na última jornada da Liga Bwin, o Tondela está, ainda assim, na linha da frente para selar a presença no playoff, sabendo que uma vitória lhe garante esse destino, sem ter de ficar à espera de ver o que fazem os outros clubes em zona aflitiva da tabela. Na antevisão à receção ao Boavista, Iker Undabarrena deu voz ao desejo do grupo de trabalho."A equipa está confiante e focada na tarefa que temos pela frente, no sábado. É uma final e temos a possibilidade de, se ganharmos, chegar ao playoff, que é o nosso objetivo, porque nos permitirá lutar para ficar na 1ª Liga. Temos de pensar em ganhar no sábado. No nosso pensamento só está a vitória e a conquista dos três pontos, porque dessa forma não teremos de esperar pelos outros jogos para ver o que fazem os adversários", referiu o médio espanhol, aos meios do clube, antes de reiterar a confiança na vitória: "A equipa trabalhou muito bem esta semana, focada nas tarefas que tem de fazer para superar o Boavista, uma boa equipa da 1ª Liga. A equipa sabe o que tem de fazer e estou convicto de que vamos sair vencedores."Finalmente, Iker Undabarreno lançou o repto aos adeptos: "Precisamos de toda a gente que possa vir ao estádio, para nos animarmos, para sentir o que significa ficar na 1ª Liga e temos de aproveitar os nossos adeptos, enchendo as bancadas, e dar-lhes uma alegria."O Tondela recebe o Boavista este sábado, pelas 15h30.