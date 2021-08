Iker Undabarrena oficializado no Tondela

Depois de Pako Ayestarán já ter confirmado publicamente a sua contratação há algumas semanas, o Tondela oficializou esta sexta-feira a chegada do médio Iker Undabarrena para o plantel, tendo assinado por duas épocas.





Nas primeiras declarações como jogador dos beirões, o espanhol falou na vontade de ajudar o clube a crescer. "Venho com o objetivo de ajudar e fazer uma época bonita. Falei com o Roberto Olabe que me disse que o Tondela é um clube muito familiar, em que todos se tentam ajudar uns aos outros. É um clube que está a crescer e quer continuar a crescer, tal como eu", afirmou.O jogador de 26 anos, que vai envergar o número 21 na camisola, descreveu-se também como "um médio centro que gosta de ter a bola e dar soluções aos meus colegas".Formado no Athletic Bilbao, o médio passou a última temporada no Sabadell, da segunda divisão espanhola, tendo participado em 37 encontros. Antes disso, passou várias épocas na equipa B dos bascos e duas temporadas no Tenerife.Recuperado da Covid-19 que atrasou a sua oficialização, o jogador já foi inscrito na Liga e pode ser opção para o jogo de domingo, frente ao Santa Clara.