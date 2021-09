Invasão de adeptos do Flamengo provoca 'boom' nas redes sociais do Tondela

As notícias das últimas semanas a dar conta de um possível investimento do Flamengo na SAD do Tondela teve um reflexo imediato nas redes sociais, com centenas de adeptos do emblema brasileiro a invadirem as redes sociais dos auriverdes.





Foi um autêntico 'boom' registado no último mês de agosto, ainda mais percetível com os dados divulgados esta quarta-feira pelo 'Deportes&Finanzas', que coloca o Tondela como o 4.º clube português com mais interações no Twitter durante o último mês.Foram 84.800 interações na referida rede social, um registo apenas superado pelo FC Porto (477 mil), Sporting (482 mil) e Benfica (771 mil interações). A fechar o Top 5 está o Paços de Ferreira, com 64.100 interações.