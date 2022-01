Javier Avilés é reforço para o ataque do Tondela

Javier Avilés é o primeiro reforço de inverno do Tondela. Os beirões anunciaram, este sábado, que o jogador espanhol, de 24 anos, vai representar o clube por empréstimo do Leganés até ao final da temporada.Nas primeiras declarações com a nova camisola, Avilés não escondeu o entusiasmo com que encara este desafio."Tinha muita vontade de vir para cá. Desde o primeiro momento em que soube do interesse do Tondela em mim, não tive dúvidas em aceitar a proposta. Quero devolver a confiança que depositaram em mim. O Tondela é um clube humilde e reconhecido. Ouço desde pequeno que a Liga Portuguesa é muito boa e a verdade é que tem muito boas equipas. Gosto de jogar como extremo direito e penso que as minhas melhores qualidades são a velocidade e o um contra um", referiu.Na presente temporada, Avilés somava cinco jogos pelo Leganés.