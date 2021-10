Jhon Murillo aponta às provas da UEFA

Depois de se ter tornado no jogador do Tondela com mais jogos na 1ª Liga (151), Jhon Murillo concedeu uma entrevista à agência EFE onde colocou o foco nas provas da UEFA.

Primeiro, considerando que o Tondela “vai estar a lutar pelas competições europeias muito em breve”, atendendo a que “tem melhorado muito como clube a cada ano”. Depois, numa perspetiva individual: “Quero terminar bem esta época, que é o meu último ano de contrato. O Tondela é um clube que luta por não descer e eu quero ir para um clube que esteja na luta pelos lugares europeus. Mas agora estou focado no Tondela.”

Tal como o nosso jornal deu conta recentemente, o vínculo do extremo, de 25 anos, termina no final da temporada, contudo os auriverdes pretendem prolongar a ligação entre as partes.

Admitindo que recebeu propostas que não o agradaram para mudar de ares, o venezuelano tem a intenção de permanecer na Europa mas frisou a vontade de atuar no país vizinho. “Quero jogar em Espanha, sem dúvida, e sou do Barcelona”, disse.

Dificuldades

Murillo falou ainda das suas origens: “Eu venho da aldeia, sou um lutador. Não nos sobrava dinheiro e às vezes até faltava algum. A primeira coisa que fiz depois de ser vendido pelo Zamora ao Benfica foi comprar uma casa à minha mãe.”

Trigueira não teme o mau tempo

A previsão meteorológica para os próximos dias não é animadora, mas nem isso belisca a confiança de Pedro Trigueira para a deslocação de amanhã a Arouca. “O tempo não vai ser o melhor, mas queremos estar unidos e acreditamos todos que é possível. O objetivo principal é a vitória e acreditamos na nossa forma de jogar”, referiu o guardião, aos meios do clube auriverde.